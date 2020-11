Pandemie in Jüchen : Was Corona alles bei der Stadt Jüchen verändert

Was Corona alles bei der Stadt Jüchen verändert

Pandemie in Jüchen

Noch ist unklar, ob er das Kulturprogramm 2021 in Jüchen eröffnen kann: Wilfried Schmickler. Foto: Norbert Prümen

Jüchen Der Kartenvorverkauf fürs Kabarettprogramm ist gestoppt. In Turnhallen ist wegen der Pandemie im November nur Schulsport möglich: Die Hallenbäder sind fürs öffentliche Schwimmen geschlossen.

Kabarettprogramm Die restlichen Kabarett-Veranstaltungen bis Jahresende 2020 hatte die Stadt bereits vor dem aktuellen Lockdown abgesagt. Doch im Rathaus wurde bereits das Kabarettprogramm für 2021 geplant, der Ticketverkauf sollte diese Woche starten. „Wir haben den Kartenverkauf gestoppt“, erklärt Stadtsprecher Norbert Wolf. „Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Es macht keinen Sinn, jetzt Karten zu verkaufen. die wir unter Umständen wieder zurückerstatten müssen.“ Zum Auftakt soll Wilfired Schmickler am 13. Januar in Jüchen gastieren. Ob es dazu kommt? „Wir können nicht sagen , ob unser Programm so laufen kann wie geplant“, sagt Wolf.