Verwilderte Katzen in Jüchen „Schattenkatzen“ sind ein Problem in Jüchen

Viel Katzen-Elend sieht Marianne Seligmann von der Streunerhilfe. Mehrere verwilderte Katzen hat sie jetzt in der Nähe der Silostraße in Jüchen eingefangen. Einige konnten aufgepäppelt, versorgt und kastriert wieder zurückgebracht werden, doch für zwei Kitten, Katzenjunge, kam die Hilfe zu spät. „Sie litten an Herpesviren, die das Nervensystem befallen.“ Sie mussten eingeschläfert werden, wurden „erlöst“, wie Seligmann erklärt. Danach postete sie auf Facebook: „Herr Bürgermeister Harald Zillikens, Sie haben zwei Streuner-Kolonien mitten in Jüchen. Die Streunerhilfe würde gerne mit Ihnen zusammen eine Lösung finden.“