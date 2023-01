Kinder bringen den Segensspruch in die Häuser in Jüchen Wann die Sternsinger losziehen

Nach den Corona-bedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre können 2023 die Sternsinger wieder in gewohntem Umfang durch die Pfarrgemeinden ziehen, um den Menschen Gottes Segen für das neue Jahr zu wünschen. In vielen Stadtteilen in Jüchen gehen sie am kommenden Samstag, 7. Januar, los. Der Schriftzug, der mit Kreide an die Türstürze geschrieben oder aufgeklebt wird, lautet 20*C+M+B+23 und steht für den Segenswunsch Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus). „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit!“ heißt das Leitwort der Sternsinger-Aktion. Beispielland ist diesmal Indonesien. Die Sternsinger wollen darauf aufmerksam machen, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – jedes zweite Kind. Schwere Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und Ländern vor. Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Die Sternsinger sind an folgenden Tagen unterwegs: