Neue Wohnungsgenossenschaft in Jüchen Wann der erste Neubau der „Jüchener Wohnen“ starten soll

Einige Baggerschaufeln liegen neben einem Erdhaufen hinter dem Bauzaun – längst abgerissen sind die alten Wohngebäude an der Holzer Straße Hausnummer 68 bis 72. Neues soll dort entstehen – eine Premiere ist geplant: Die Wohnungsgenossenschaft „Jüchener Wohnen eG“ will dort ihr erstes Neubauprojekt mit rund einem Dutzend öffentlich geförderter Wohnungen realisieren. Doch nach Gründung der Genossenschaft im Frühjahr 2023 ist es ruhig geworden um das Projekt. Nicht nur in Hochneukirch wird gefragt, warum es nicht voran geht.