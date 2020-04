In Korschenbroich und Jüchen : Bürgermeister sprechen sich gegen Wahlverschiebung aus

Jüchen Harald Zillikens und Marc Venten sehen mit Blick auf den 13. September noch keinen Handlungsbedarf.

„Ich sehe zur Zeit keinen Handlungsbedarf. Wenn es zu einer Verlängerung der Kontaktsperre über den 19. April hinaus kommen sollte, wird es sicherlich neue Überlegungen geben“, sagte er auf Anfrage unserer Redaktion. Dazu sei dann aber in erster Linie das Land NRW gefordert, den Wahltermin für den 13. September zu bestätigen oder den Termin neu anzusetzen. Zillikens betont: „Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl laufen in der Stadt Jüchen wie gehabt.“ Auch die Wahllokale würden trotz Corona zur Verfügung stehen. Allerdings werden laut Zillikens die Kommunikationsmittel dann im Wahlkampf letztlich auch davon abhängen, wie lange das Kontaktverbot noch gilt.

Der Wahlkampf hingegen soll in Korschenbroich bis zum 30. April pausieren. Das erklärten CDU, SPD, FDP und Grüne am Dienstag. Bis dahin verpflichteten sich die Parteien dazu, keine „publikumswirksamen Veranstaltungen“, Infostände oder Wahlkampfaktionen zu organsieren. „Wir sind überzeugt: Eine solche Krise eignet sich nicht für parteipolitische Zwecke“, steht in der gemeinsamen Mitteilung. Auch bei der Kommentierung von politischen Vorgängen in den sozialen Netzwerken solle Anstand und Respekt gewahrt werden. Die Parteien wollen darauf achten, dass dieser „Burgfrieden“ eingehalten wird. Bei festgestellten Verstößen wollen die Unterzeichner miteinander das erneute Gespräch suchen.