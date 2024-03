Kinderbetreuung in Jüchen Eltern stellen die Frage nach der Qualität der Kitas

Gibt es zu wenig Fachkräfte in den Kindertagesstätten in Jüchen, wird es noch enger mit der Personalsituation, wenn die neue Kita an der Stadionstraße fertig ist und überhaupt: Mangelt es an Qualität in den Kitas der Stadt? Diese Fragen warfen Eltern auf, die einen Offenen Brief an den Bürgermeister geschickt haben, um auf die Situation in der städtischen Kita „Villa Kunterbunt“ aufmerksam zu machen.