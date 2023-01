Hochzeitsmesse in Jüchen Viele Ideen für den Tag des Ja-Worts

Im Haus Katz finden nicht nur Trauungen statt, sondern nicht zum ersten Mal am Anfang des Jahres eine Hochzeitsmesse. Der Andrang war zwar nicht ganz so groß wie 2022, aber die Aussteller waren insgesamt zufrieden. Heiratswillige fanden dort alles, was Brautleute für eine gelungene Hochzeitsfeier benötigen.