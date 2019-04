Fremdsprachen lernen mit der VHS und dem Seniorennetzwerk Jüchen : Französisch-Kursus wird fortgesetzt

Der Französisch-Kursus war durch Politiker im Kultur- und Partnerschaftskomitee angeregt worden, die sich mit den Freunden aus Leers auch mal auf Französich austauschen möchten.

Der neue Kursus wird am 17. September starten. Gedacht sei der Fortsetzungskursus für Anfänger mit ganz leichten Vorkenntnissen sowie für absolute Anfänger. So könnten die bisherigen Teilnehmer ebenso weiter machen, wie auch diejenigen Interessenten noch einsteigen, die auf die Warteliste gesetzt werden mussten, betont Bodewig. Zwölf Teilnehmer hatte der erste Französisch-Kursus in Jüchen, acht wären die Minimalgrenze. Drei Interessenten mussten auf die Warteliste gesetzt werden. Da der Raum, der auch für den zweiten Sprachkursus im Haus Katz wieder genutzt wird, recht klein ist, wird es auch diesmal eine Begrenzung geben. Bodewig rät daher, sich zügig anzumelden. Es wird wieder neun Kurseinheiten jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr geben. Dozentin Valerie Doege, eine Deutsch-Französin, verwendet laut VHS-Information ein Lehrbuch aus dem Klett-Verlag mit dem Titel „Französisch im Urlaub“. Der vorherige Kursus sei bis Lektion vier in dem Lehrbuch gelangt, weiß Bodewig und gibt damit gleich einen Tipp für Neueinsteiger .