Schulwege in Jüchen sollen sicherer werden : Stadt lässt Verkehr an Wegen zur Gierather Schule zählen

Jüchen Die Verwaltung lässt zurzeit an mehreren Stellen im Stadtgebiet den Verkehr zählen. Die Stadt prüft, wo sie Schulwege sicherer gemacht werden können, die Ergebnisse der Zählung sollen dafür Daten liefern. Als erstes sind vor allem Wege zur Gierather Grundschule an der Reihe.

Die Stadt prüft, wo der Schulweg zur Grundschule in Gierath verbessert werden kann. Dafür laufen in dieser und der nächsten Woche an neuralgischen Punkten Verkehrszählungen – in den Bereichen Bedburdycker Straße/Schulstraße, Bedburdycker /Gubberather/Neuenhovener Straße sowie Neuenhovener Straße/Meyerkamp und in Neuenhoven an der Einmündung Lindenstraße/Blumenstraße. Darauf weist die Stadt hin. Gezählt wird aber auch außerhalb des Gierather Einzugbereichs in Hochneukirch/Holz an der K 19 – Zum Regiopark/Hauptstraße. Eltern hatten dort einen Fußgängerüberweg gefordert. Die Zählung übernehmen externe Kräfte an jeweils zwei Tagen – von 7 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Gezählt werden Fußgänger, die die Straße queren, sowie Pkw, Lkw und Busse.