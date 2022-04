Vor dem Start in die Schützenfest-Saison : Vereine machen alles klar fürs Schützenfest

BSHV-Präsident Thomas Lindgens (l.) und Regimentskommandeur Robert Wirtz (r.) mit Kronprinz Heinz Nützel. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Jüchen/Bedburdyck Versammlungen und Schießen standen am Wochenende in Jüchen und in Bedburdyck-Stessen an. In beiden Orten stehen die Kronprinzen nun fest.