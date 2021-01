Jüdische Gemeinden in Jüchen : Sorge um Erhalt der jüdischen Friedhöfe

Hochneukirch Die Gründung eines Vereins, der den Erhalt der drei jüdischen Friedhöfe unterstützt, schlägt Olaf Schmidt aus Holz vor. Am Friedhof bei Hochneukirch müsse etwas an der Umfriedung getan werden.

Ein Ort der Ruhe und der Besinnung: Weit außerhalb von Hochneukirch gibt neben einer Gruppe hoher Bäume ein eisernes Tor den Weg ins Innere des Areals frei, das von einer Mauer umgeben ist. Knapp 20 Grabsteine stehen auf dem jüdischen Friedhof auf einem Hang am Stromberg. Olaf Schmidt aus Holz schlägt nun die Gründung eines Vereins vor, der den Erhalt der drei jüdischen Friedhöfe in Jüchen unterstützt – mit dem Ziel, die jüdische Geschichte in der Heimat und das Schicksal der Menschen möglichst vielen nahe zu bringen.

Er sei wie die anderen jüdischen Friedhöfe in Jüchen und Garzweiler „ein Teil der Kulturgeschichte von Jüchen“, betont Olaf Schmidt. „Hier liegt beispielsweise die halbe Familie Falkenstein“, die durch die einstige Zigarrenfabrik bekannt sei, erklärt er auf dem Friedhof bei Hochneukirch. An der Pflege der Gräber und des Grüns hat er nichts auszusetzen, erst am Donnerstag waren dort zwei Mitarbeiter des Baubetriebshofs am Werk. Handlungsbedarf sieht Schmidt aber an der Mauer. „Die bröckelt. Wenn nicht passiert, besteht die Gefahr, dass sie einstürzt“, sagt er. 2024 werde der Friedhof 200 Jahre alt, das sei ein Anlass, um die Umfriedung zu sichern.