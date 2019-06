Veranstaltungen im Park von Schloss Dyck : Das erste Bürgerpicknick im Schlosspark

Vor der Orangerie gibt es zu Pfingsten da erste Bürger-Picknick am Schloss Dyck. Foto: Georg Salzburg(salz)

Jüchen Zum ersten Bürger-Picknick am Wochenende wird auch die restaurierte „Steinbrücke am Fuchsgang“ freigegeben. Das Plateau ist eine Aussichtsplattform, die einen besonderen Blick auf das Schloss und den Park bietet.

Die Veranstaltungen zum 200. Geburtstag des englischen Landschaftsparks von Schloss Dyck münden am Pfingstwochenende in eine Premiere: Zum ersten Mal können die Besucher des Parks ihre Picknick-Körbe mitbringen und sich auf den Wiesen am Schloss das Mitgebrachte schmecken lassen. „Rendezvous im Garten“ nennt sich das große Picknik, das Pfingstsonntag und -montag jeweils von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Auf der Orangeriehalbinsel von Schloss Dyck werden außerdem Ess- und Getränkestände aufgebaut. Dort können dann an einer langen weißen Tafel oder auf selbst mitgebrachten Picknick-Decken die Leckereien verzehrt werden.

Für die Kinder wird eine Bastelaktion angeboten. Sie können unter Anleitung bunte Tier-Taschen herstellen. Außerdem spielt die Band „Kabellos“. Zum ersten Mal bietet die Stiftung Schloss Dyck auch themenbezogene Führungen zu den Tieren an, die im Park, im Wald und in den Gewässern am Schloss leben. Die kostenfreien Führungen beginnen am Pfingstsonntag um 14 und um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist die Barockbrücke.

Info Es folgen zwei weitere Großveranstaltungen Gartenlust 20. bis 23. Juni, Schlosspark, täglich von 10 bis 18 Uhr. Classic Days 2. bis 4. August, Schlosspark, täglich 10 bis 18 Uhr. Eintrittskartenbestellungen unter www.ticket@stiftung-schloss-dyck.de . Kosten normaler Eintritt 9,50 Euro pro Erwachsener, bei Veranstaltungen mit Aufpreis.

Freigegeben wird dann auch die restaurierte „Steinbrücke am Fuchsgang“, eine Aussichtsplattform mit einem besonderen Blick auf das Schloss und den Park. Die „Gemeinschaftsstiftung Historische Gärten in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD)“ hat die Restaurierung ermöglicht. Peter Hartwig, Vorsitzender des Vorstands der treuhänderischen Gemeinschaftsstiftung Historische Gärten, wird an der sogenannten „Steinbrüstung am Fuchsgang“ eine Bronzetafel anbringen, durch die das Engagement der privaten Förderer auch nach Abschluss der Maßnahmen an vorbildlichen Projekten in Erinnerung bleiben und zu weiterer Unterstützung motivieren sollen. Das als „Steinbrücke am Fuchsgang“ bezeichnete Plateau ist das charakterbildende Bauwerk im westlichen Parkbereich. Die kleine intime Aussichtsplattform ermöglicht besondere Blickachsen über die Gräfte und Vorburgen der Schlossanlage.

Mit der Wiederherstellung der dritten Allee wurde ein wichtiges Ziel des Parkpflegewerks erreicht. Der Bereich fügt sich als wertvolles Verbindungsglied nunmehr wieder stimmungsvoll in den historischen Rundweg um die Schlossanlage ein, wie Hartwig betont. Das werte westlichen Parkbereich deutlich auf. Bereits in den vergangenen Jahren unterstützte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) die Bemühungen um den Erhalt von Schloss Dyck. Für die Maurer- und Natursteinarbeiten am Freisitz und dessen Stützmauer sowie die Pflanzung einer Buche standen durch die DSD 10.000 Euro zur Verfügung. Schloss Dyck ist der letzte vollständig erhaltene Dynastensitz des Rheinlandes und dadurch von besonderer nationaler und kultureller Bedeutung, betont Hartwig. Der Herrensitz gehört zu den mehr als 460 Projekten, die die private DSD dank Spenden und Mittel von WestLotto aus der Lotterie GlücksSpirale allein in Nordrhein-Westfalen fördern konnte. Die Gemeinschaftsstiftung Historische Gärten ist eine von mehr als 240 Stiftungen, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz treuhänderisch unter ihr Dach aufgenommen hat. Die auf Dauer angelegte Unterstützung der Treuhandstiftungen hat sich in Anbetracht knapper öffentlicher Kassen zu einem wichtigen Förderinstrument entwickelt, das nicht mehr aus der deutschen Denkmallandschaft wegzudenken ist, wie Hartwig weiter berichtet.