Scheiben an Schulzentrum und Bahnhof zertrümmert Vandalismus in Jüchen wird Fall für Polizei – Stadt setzt Belohnung aus

Die Stadt Jüchen sieht sich mit einem der schwersten Vandalismus-Fälle der vergangenen Jahre konfrontiert: Wie die Verwaltung am Montag mitteilte, haben Unbekannte am Wochenende ihre Zerstörungswut an insgesamt vier Wartehäuschen für öffentliche Verkehrsmittel ausgelassen. Die Randalierer zertrümmerten am Schulzentrum sämtliche Scheiben der Wartehäuschen an allen drei Bussteigen. Und mehr: Sie hebelten mit brachialer Gewalt die Haupt-Flächen einzelner Sitze aus der Verankerung. Darüber hinaus wüteten die Randalierer offenbar am Jüchener Bahnhof, wo sie ebenfalls ein gläsernes Gebilde zerstörten.