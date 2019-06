Unwetter in Jüchen : Unwetter: Feuerwehr im Stadtalarm mit 80 Einsatzkräften

Stadtalarm mit der Sirene wurde ausgelöst, denn innerhalb von nur 15 Minuten gingen bereits 25 der insgesamt 37 Einsätze ein. Verletzt wurde niemand, aber die Feuerwehr musste eine Vielzahl überfluteter Straßen und Keller auspumpen und reinigen.

Weder mit der Heftigkeit, noch überhaupt mit dem Unwetter konnte die Jüchener Feuerwehr am Pfingstmontagabend rechnen: „Es gab keine Warnung durch den Deutschen Wetterdienst. Der kommt wohl bei so plötzlichen und kurzen Stürmen nicht mehr nach“, vermutet Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels, der übrigens die ersten Alarmierungen aus Jüchen in der Kreisleitstelle erhielt, wo er zur Zeit den erkrankten Leitstellenleiter ersetzt. Dennoch trägt Abels auch die volle Verantwortung für die Jüchener Feuerwehr, die am Pfingstmontag ab 18.30 Uhr mit 80 Einsatzkräften vorwiegend in Richtung Hochneukirch ausrückte.

Dort war das „Epizentrum“, wie Abels berichtete: „Der Himmel hatte seine Schleusen in der Hauptsache über Hochneukirch geöffnet. Die Straßen waren teilweise so überflutet, dass man die Bürgersteige nicht mehr sehen konnte.“ Sorge habe er auch um das Schützenfestzelt gehabt: „Ich bin als Erstes gleich zum Festzelt hin, das hat dem Regen aber standgehalten.“

Stadtalarm mit der Sirene wurde ausgelöst, denn innerhalb von nur 15 Minuten gingen bereits 25 der insgesamt 37 Einsätze ein. Verletzt wurde niemand, aber die Feuerwehr musste eine Vielzahl überfluteter Straßen und Keller auspumpen und reinigen. Wie bereits bei vorherigen Großeinsätzen wurden die Kräfte zunächst an der Feuerwache an der Kelzenberger Straße gebündelt und dann nach Prioritäten herausgeschickt: „Am schlimmsten waren die Überschwemmungen in Hochneukirch in der Birkenstraße und in der Theodor-Heuss-Straße, die wir deshalb zuerst angefahren haben“, berichtet der Feuerwehrchef. Als besonders hilfreich habe sich bei den Einsätzen übrigens die neue Ausrüstung aller Löschfahrzeuge mit doppelten Wasserpumpen herausgestellt: „Wir haben die Ausrüstung auf den Fahrzeugen mit Blick auf unsere Erfahrungen mit Starkregen umgestellt“, sagt Abels und erinnert: „Fast genau vor fünf Jahren gab es den Sturm Ela, auch am Pfingstmontag, nur zwei Stunden später als diesmal.“