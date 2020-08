Rettungshubschrauber im Einsatz : Lkw überschlägt sich bei schwerem Unfall in Jüchen

Jüchen Nach ersten Informationen hat sich am Freitagmittag ein Lkw überschlagen. Derzeit laufen umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Neben mehreren Kränen ist auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Der Sattelauflieger fuhr nach derzeitigem Stand der Polizei auf der Grubenrandstraße in Richtung Jüchen. In Höhe des Gewerbegebietes Neusser Straße geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache in die Bankette. Offenbar wurde dann gegengelenkt, woraufhin der Kipper quer über die Straße ins Grün fuhr, wo er sich überschlug. Der Lkw liegt auf dem Führerhaus. Neben mehreren Kränen ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Rettungsarbeiten der Feuerwehr dauern an.