Unfall in scharfer Kurve Golf mit vier Insassen kracht gegen Neuenhovener Kirche – Mädchen schwer verletzt

Am frühen Freitagmorgen ist es im Ortskern von Neuenhoven zu einem schweren Unfall gekommen. Ein mit vier jungen Menschen besetzter VW Golf ist gegen 4.50 Uhr in der scharfen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal in das Portal der Kirche St. Georg gekracht. Offensichtlich hatte der 21 Jahre alte Fahrer, ein Grevenbroicher, die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Eine Beifahrerin erlitt in Folge des Aufpralls so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um ein 15-jähriges Mädchen aus Rommerskirchen. Die drei männlichen Insassen (außer dem Fahrer befanden sich ein 15- und ein 20-Jähriger in dem Auto) sollen leichte Verletzungen erlitten haben.