Unfall in Jüchen Radfahrerin mit Alkoholwert von zwei Promille fährt in stehendes Auto

Auf der Odenkirchener Straße in Jüchen ist es am Samstag zu einem Unfall mit einer betrunkenen Radfahrerin gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß die Frau gegen 21.15 Uhr mit einem stehenden Auto zusammen, das bei der Kollision beschädigt wurde. Die Jüchenerin blieb unverletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei der 42-Jährigen aber Alkohol riechen.