Rettungseinsatz nach Unfall in Jüchen Auto überschlägt sich bei Neuenhoven – 23-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ist es auf der Landstraße 32 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Alleinunfall. Der Jüchener war den Angaben zufolge mit einem getunten VW Lupo GTI aus Richtung Schlich auf die Kreuzung zugefahren, an der es rechts direkt nach Neuenhoven und links in Richtung Gierath geht. Laut Polizei soll er zunächst in einer lang gezogenen Kurve mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite kollidiert sein. Anschließend soll sich das Auto mehrfach überschlagen haben und auf dem Dach liegend im Feld zum Stehen gekommen sein – circa 15 Meter vom Fahrbahnrand entfernt.