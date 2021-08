Unfall führte zu Sperrung der A46 : Lkw mit Basalt-Ladung kippt um und landet in der Böschung

Lkw mit Basalt-Ladung kippt um und landet in der Böschung

Der umgekippte Lkw am Rande der Fahrbahn. Foto: Feuerwehr Jüchen

Jüchen/Mönchengladbach Am Freitag um kurz vor 6 Uhr ist es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Heinsberg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Lkw mit Muldenkipper umgekippt ist. Ein schwerer Kran musste das Fahrzeug bergen.

Am Freitagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A46 gekommen. Wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte, kam ein Lkw gegen 5.55 Uhr hinter dem Dreieck Wanlo von der Fahrbahn ab und kippte in eine Böschung hinter der Leitplanke. Dabei verlor er Teile seiner Ladung, die aus Basalt bestand. Der Fahrer wurde nicht verletzt: Er konnte sich selbst aus seinem Führerhaus befreien.