Unfall am Schulzentrum in Jüchen Bus fährt Schüler über den Fuß – Staatsanwältin lässt Führerschein beschlagnahmen

Jüchen · Seit Jahren gibt es Probleme mit Gedränge an den Bushaltestellen am Schulzentrum in Jüchen. Nun wurde ein elfjähriger Junge dort schwer verletzt. Schulleiter, Eltern und Politiker wollen die Situation in den Blick nehmen.

14.03.2024 , 17:22 Uhr

Einer der Haltepunkte am Jüchener Schulzentrum (Archiv-Foto). Dort ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen. Foto: S. Büntig

Von Christian Kandzorra