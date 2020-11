Umweltschutz in Jüchen : BUND ruft zur Hilfe für die weiße Rosskastanie auf

Jüchen Corona macht Pflege-Aktionen mit vielen Leuten unmöglich. Deshalb sollen nun Bürger in kleinem Kreis an den Bäumen das Laub mit den Miniermotten-Puppen aufkehren, um einen Befall im nächsten Jahr zu verhindern.

Jedes Jahr nehmen sich die Mitglieder des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Jüchen einer Reihe besonderer Pflegefälle an – weiße Rosskastanien, die unter der Miniermotte leiden, deren Befall zu frühzeitigerem Welken und zu Schwächung der Bäume. In Gemeinschaftsaktionen fegen die Baumschützer die mit Miniermotten befallenen Blätter zusammen und entsorgen sie, weil die Miniermotten im Verpuppungsstadium in den Blättern am Boden überwintern.