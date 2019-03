Tagebau Garzweiler II: Umsiedlungsbeauftragte stellt große Verunsicherung fest

Jüchen Margarete Kranz fordert schnelle Klarheit zum Kohleausstieg fürs Rheinische Revier.

Otzenrath ist ein Vorzeige-Ort, dessen Entwicklung gerade in der aktuellen Diskussion um die begonnene Umsiedlung von fünf weiteren Dörfern für die Erweiterung des Tagebaus Garzweiler immer wieder gerne positiv vorgeführt wird. In Otzenrath sei der Zusammenhalt der Nachbarschaften und der Vereine durch die Umsiedlung sogar noch gestärkt worden, beobachtet Erik Schöddert, der Leiter des Bereichs Flächenmanagement und Umsiedlung bei RWE. Das kann Margarete Kranz nur bestätigen: „Die Umsiedlung schweißt in der Regel die Menschen zusammen“, sagt die ehemalige Bürgermeisterin von Jüchen, die seit dem Jahr 2009 als ehrenamtlliche Umsiedlungsbeauftragte des Landes NRW tätig ist.

Wie emotionsgeladen und schwierig der Umsiedlungsprozess für die Betroffenen sein kann, das weiß auch Erik Schöddert: „Die Umsiedlung ist psychologisch wie ein Trauerprozess. Vor allem bei älteren Menschen geht es schließlich um ihr gesamtes Lebenswerk.“ Und Margarete Kranz kennt aus ihrer Praxis Situationen, „in denen gar nichts mehr geht“, wo sie vermitteln und moderieren muss. Beide stellen allerdings auch fest, dass sich „nach der Trauerzeit“ und möglichen harten Kämpfen, so wie es sie auch um den Erhalt in Alt-Otzenrath, -Spenrath und -Holz gegeben hat, relativ schnell am neuen Standort wieder ein festgefügtes „Dorfleben“ mit einer funktionierenden Infrastruktur einstellt. Deshalb seien die Bürgermeister in den Tagebau-Kommunen auch diejenigen, die in ihrer Amtszeit die meisten neuen Kitas und Schulen eröffnet hätten, merkt Kranz, die noch einen ganz besonderen „Draht“ auch zu Otzenrath aus ihrer Amtszeit hat, lächelnd an: „Ich bin noch jedes Jahr beim Klompenzug in Otzenrath und auch sonst noch zu Schützenfesten in Jüchen eingeladen“, verrät sie. Schließlich ist sie auch noch im Stiftungsrat der Jüchener Bürgerstiftung aktiv, und sie ist Vorsitzende des DRK Wevelinghoven.