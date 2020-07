Jüchen : Wie Corona die Kommunalwahl verändert

Lukas Bättgen vom Wahlbüro und andere Mitarbeiter der Stadt müssen bei der Wahlvorbereitung wegen Corona an einiges mehr denken als sonst. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Wegen der Pandemie benötigt die Stadt bei den Kommunalwahlen am 13. September mehr Wahlhelfer als sonst. Auch in den Wahllokalen ist vieles anders. Wähler müssen Masken mitbringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Rund 19.500 Jüchener sind am Sonntag, 13. September, aufgerufen, den Bürgermeister und die Zusammensetzung des künftigen Stadtrates zu wählen – wie zuletzt vor sechs Jahren. Doch diesmal ist vieles anders. Die Corona-Pandemie beeinflusst das Prozedere im Wahllokal – und bedeutet auch bei den Vorbereitungen im Wahlbüro für Lukas Bättgen und andere Mitarbeiter der Stadt einiges mehr an Aufwand. Eine Bedingung für den Wahlgang: Die Mund-Nasen-Maske ist Pflicht beim Besuch des Wahllokals.

Nicht alles ändert sich. Während in der Nachbarstadt Grevenbroich die Zahl der Stimmlokale mit Blick auf Corona verringert wird, bleibt es In Jüchen bei 22 Wahlräumen. „Wir wollen Wahllokale nicht zusammenfassen, um zu verhindern, dass zu viele Menschen in ein Lokal gegen“, sagt Technischer Dezernent Oswald Duda, der zugleich Wahlleiter bei den Kommunalwahlen ist.

Dennoch sollten Wähler, bevor sie zur Stimmabgabe los ziehen, einen Blick auf ihre Wahlbenachrichtung werfen, um nicht am falschen Ort zu landen. So wurde in Hochneukirch – unabhängig von der Pandemie – der Zuschnitt der Wahlbezirke geändert. Zudem werden in der Gesamtschule an der Mühlenstraße in Hochneukirch diesmal nur zwei statt sonst drei Lokale eingerichtet, um wegen Corona die Wählerströme zu entzerren. „Das dritte Lokal befindet sich diesmal im Bürgerhaus in Holz“, sagt Duda.

Eigentlich hatte die Stadt Jüchen vor, bei der kommenden Kommunalwahl Stimmlokale auch in den beiden Altenheimen Carpe Diem (Garzweiler) und Maria Frieden (Jüchen) einzurichten. Doch wegen der Auflagen für die Heime in der Pandemie „mussten wir davon Abstand nehmen“, sagt Duda. Stattdessen wird im früheren Bürgerhaus Priesterath, heute eine Kita-Dependance, beziehungsweise im Gebäude des städtischen Baubetriebshofs an der Wilhelmstraße gewählt.

Um einen auf vier aufgestockt wurde die Zahl der Briefwahlvorstände. „Wir rechnen damit, dass wegen der Pandemie mehr Menschen die Briefwahl nutzen“, sagt der Dezernent. Bislang liegt der Anteil der Briefwähler bei rund 25 Prozent. Da zudem die Wahlvorstände in den Stimmlokalen wegen des Mehraufwandes von sieben auf acht Personen vergrößert werden sollen, benötigt die Stadtverwaltung statt bislang 182 diesmal insgesamt 208 Wahlhelfer. Probleme, diese Zahl zu erreichen, sieht Oswald Duda aber nicht. „Rund zwei Drittel haben wir bereits.“ Nur „ganz wenige“ Menschen hätten abgesagt, weil sie eine Ansteckung befürchten.“

Einiges ändern wird sich in den 22 Wahllokalen. Alle Räumlichkeiten werden darauf überprüft, was dort zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nötig ist. Erstmals bei einer Wahl am Eingang des Raums stehen dürfte ein Desinfektionsmittel. Mit Doppeltischreihen, Schutzwänden und anderem will die Stadtverwaltung den nötigen Abstand als Ansteckungsschutz geschaffen.

Die Übergabe von Dokumenten vom Wähler zum Wahlhelfer und zwischen diesen soll am 13. September „kontaktlos“ erfolgen. Maskenpflicht gilt für beide Gruppen. Die Stadt hält in den Stimmlokalen Masken für den Fall bereit, dass jemand „ohne“ kommt.