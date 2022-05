Schützenfest in Jüchen : Überraschungsgäste aus Österreich

Jüchen Mit ihren historischen Gebirgsjäger-Uniformen werden sie ein Blickfang beim Jüchener Schützenfest an diesem Wochenende sein. Die Historischen Salzlecker Schützen aus dem österreichischem Schwarzach/Pongau kommen ins Rheinland – und werden für das Königspaar Hans Reiner und Helga Jagdfeld Salut schießen.

Den Kontakt hatte Jens Jagdfeld, Sohn des Jüchener Schützenkönigs, vor Jahren während der Ferienlager der katholischen Kirchengemeinde im Salzburger Pongau geknüpft. Er freundete sich mit dem Sohn der Wirtsleute, Rupert („Rupi“) Prommegger, an. Dieser reiste dann, oft mit Freunden, zum Schützenfest in Jüchen. Sie marschierten in den Uniformen des Jüchener Pionierzuges mit. Im Gegenzug stieg Jens Jagdfeld ins weihnachtliche Krampus-Brauchtum in Schwarzach/St. Veit ein. Die Verbindung zum Niederrhein blieb den Schwarzachern nicht verborgen. Im Ort besteht seit 50 Jahren eine eigene Schützenkompanie. „Da war schnell die Idee geboren: Wir kommen euch mal zum Schützenfest in Jüchen besuchen“, sagt Alexander Schörghofer, Obmann der „Historischen Salzlecker Schützen Schwarzach.