Überfall in Jüchen Bewaffnete Männer rauben Kiosk aus

Am Samstag (3.Dezember), gegen 22.43 Uhr, betraten drei männliche Personen einen Kiosk an der Odenkirchener Straße in Jüchen. Wie die Polizei berichtet, stellten sich die mit schwarzen Infektionsschutzmasken vermummten Personen nach Angaben des Kioskmitarbeiters vor die Theke. Der Mitarbeiter hatte sich alleine im Laden aufgehalten. Eine Person aus der Gruppe richtete eine schwarze Pistole gegen den Beschäftigten und forderte ihn auf, sich zu entfernen. Anschließend stahlen die Unbekannten die Tageseinnahmen aus der Kasse und entwendeten mehrere E-Zigaretten. Hierbei verwüsteten sie Teile des Kiosks. Anschließend flüchteten die Personen fußläufig Richtung Hochneukirch.