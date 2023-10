Hallenbad Jüchen TV Jüchen will 2024 mehr Schwimmkurse anbieten

„Wir haben rund 200 Kinder auf der Warteliste. Während der Corona-Pandemie konnten viele nicht schwimmen lernen“, erläutert Marvin Müller, Fachwart fürs Hallenbad, das vom TV Jüchen betrieben wird. Diesen „Rückstau“ will der Turnverein künftig auflösen: „Wir arbeiten an einem neuen Ausbildungskonzept, mit dem wir am 8. Januar starten wollen“, kündigt Vereinsvorsitzender Bernd Lohr an. „Unser Ziel ist es, jedem Kind zumindest eine Seepferdchen-Ausbildung anbieten zu können“, erklärt Lohr und betont: „Es darf nicht sein, dass Kinder in Gefahr geraten, weil sie keine Schwimmausbildung haben“ und im Wasser nicht ausreichend sicher seien. Am besten sollten Kinder nicht nach dem Seepferdchen aufhören, sondern, um sicherer schwimmen zu können, auch das Schwimmabzeichen in Bronze absolvieren, sagt Lohr.