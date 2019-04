Porträt: Serin Alma aus Jüchen: Ein Beispiel für gelungene Integration

Hochneukirch Die Vorsitzende des Türkisch-deutschen Freundeskreises (TDF) lädt wieder zum Kulturfrühstück ein. Serin Alma lebt Integration vor.

Serin Alma ist ein Vorzeigebeispiel für eine gelungene Integration: Die Vorsitzende des Türkisch-deutschen Freundeskreises (TDF) lädt jetzt wieder zum Kulturfrühstück ein. So wie bei dieser Gelegenheit seit Jahren die Hochneukircher Bürger mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam feiern, so lebt sie mit ihrer Familie die gelungene Eingliederung vor. Ihr Rezept, das sie vor allem Frauen gerne weitergibt, ist die konsequente Aus- und Weiterbildung.

Ihren beruflichen Start machte Serin Alma 1983 nach abgeschlossener Lehre zur Arzthelferin, bildete sich weiter und war in einer größeren landärztlichen Hausarztpraxis bald in leitender Funktion tätig. Im Jahr 2000 absolvierte sie erfolgreich die Aufstiegsfortbildung „Angewandte BWL, Personalführung und Organisation“ an der Nordrheinischen Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung. Danach folgte eine Weiterbildung zur Gesundheits- Beraterin sowie zur Entspannungs- Therapeutin. Sie sagt: „In erster Linie übe ich jetzt eine freiberufliche pädagogische Tätigkeit in der Erwachsenenbildung sowie im Elementarbereich aus. Seit 2000 bin ich freiberufliche Referentin für die AOK Rheinland/ Hamburg.“