Neue Firma an der Robert-Bosch-Straße : Tür-Spezialisten sind nach Jüchen umgesiedelt

Metallbauer Bogdan Nega an einer Spezialsäge, an der Aluminium-Profile auf das richtige Maß zugeschnitten werden. BSH fertigt in der neuen Halle in Jüchen selbst, aber auch Planung, Montage und Wartung übernimmt die Firma. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Jüchen BSH Tür-und Torautomatik ist mit 40 Mitarbeitern von Geilenkirchen in Neubau an Robert-Bosch-Straße eingezogen. Was in Jüchen produziert wird – und was für den Standort sprach.