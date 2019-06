Weltenbummler aus Jüchen : Vom Backpacker zum Luxusreisen-Blogger

Jüchen Der 29-jährige Tim Kroeger aus Hochneukirch macht sein Hobby, das Reisen, zum Beruf. Als Blogger ist er schon gefragt bei Luxus-Hotels und Reiseveranstaltern. Jetzt hat er auch einen Cycling-Club für Radfahrer-Reisen gegründet.

Der Werbeschriftzug der Firma 3M am Ortseingang von Jüchen trifft auch auf Tim Kroeger aus Hochneukirch zu: „Von Jüchen in die Welt“, steht dort. Und so praktiziert es der 29-Jährige schon seit dem Jahr 2010. Nach dem Abitur am Pascal-Gymnasium in Grevenbroich studierte er in Holland, auf Bali und in Bangkok Internationales Tourismus-Management und ist seither, bis auf seine Zwischenstopps bei seiner Mutter in Hochneukirch - (dort sei sein Basecamp) als Weltenbummler auf Achse. Gelebt hat er schon in fünf Ländern, bereist hat er 85 Länder. Dabei wurde er zum professionellen Blogger, der mittlerweile auch von Hotels und Reiseveranstaltern nachgefragt ist. So wird aus seinem Hobby immer mehr auch sein Beruf. Er sagt: „Es gibt zwar sehr, sehr viele Reiseblogger, aber ich habe eine Marktnische entdeckt, die ich mit meinem Schwerpunkt Luxus-Hotels und Lifestyle bediene.“