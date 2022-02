Tierrettung in Hochneukirch : Pferd bleibt in anderthalb Meter tiefer Mistgrube stecken

Sandra-Christina Muno (r.) beruhigte ihr Pferd während des Einsatzes. Foto: S. Muno

Hochneukirch Der Trakehner-Wallach Maranello konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Mit der Drehleiter wurde er aus der Grube heraus gehoben. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz in Hochneukirch.

Maranello ist aus seiner misslichen Lage befreit und stand am Freitag Mittag wieder wohlbehalten in seiner Box, Besitzerin Sandra-Christina Muno ist glücklich. Am Freitagvormittag, 18. Februar, hatte der 25 Jahre alte Trakehner-Wallach für einen rund zweistündigen Feuerwehr-Einsatz auf einem landwirtschaftlich genutzten Hof an der Wanloer Straße in Hochneukirch gesorgt. Die Einsatzkräfte befreiten das Tier mit Spezialgerät aus einer Mist-Grube.

Sandra-Christina Muno war auf dem Hof gerade mit einer Schubkarre unterwegs, als ihr frei laufendes Pferd plötzlich hinter den Misthaufen gerannt und dort steckengeblieben sei. Die Mist-Grube sei etwa anderthalb Meter tief. „Er hat versucht, sich herauszustrampeln“ – ohne Erfolg. Sie sei erschrocken und habe den Hofbesitzer gerufen. „Dann wurde mir schnell klar, dass wir Hilfe brauchen. Ich habe den Tierarzt, die Feuerwehr und die Großtierrettung aus Jülich gerufen“, erzählt die 34-Jährige nach der erfolgreichen Rettungsaktion. Die Hochneukircherin hat Maranello auf dem Hof eingestellt. „Ein liebes und treues Tier“, sagt Sandra-Christina Muno. Geritten werde er nicht mehr, „er ist Rentner“.

Der Tierarzt habe Maranello eine Beruhigungsspritze gegeben, damit die Einsatzkräfte nicht gefährdet wurden. Dann startete die Rettungsaktion. „Wir hatten von der Feuerwehr Kaarst ein Pferdegeschirr angefordert“, erläutert Feuerwehrchef Hans-Dieter Abels.

Mit der neuen Drehleiter der Jüchener Feuerwehr wurde Maranello herausgehoben. Foto: Feuerwehr Jüchen

Zwei breite Gurte wurden zunächst unter das Pferd gelegt. An einer am Geschirr angebrachten Quertraverse hob die Drehleiter der Feuerwehr, die auf dem Reitplatz in Position ging, dann das Pferd aus der Senke heraus. „Unsere Drehleiter ist in der Lage, Lasten mit einem Gewicht von bis zu zwei Tonnen zu heben“, berichtet der Feuerwehrchef, das Pferd wiege rund 750 Kilogramm.

Tierarzt und Besitzerin hätten das Tier während des Einsatzes beruhigt. „Außerdem haben zwei unserer Feuerwehrleute, die vor Ort waren, Erfahrung im Umgang mit Pferden“, erläutert Abels. Entsprechend des Einsatzortes in der Mist-Grube hätten die Einsatzkräfte nach der Befreiung ausgesehen.

Nachdem Maranello befreit war, wurde er vom Tierarzt untersucht und über den Hof geführt, dann ging es wieder in die Box. Maranello sei unverletzt, sagte die Besitzerin.

Für die Feuerwehr Jüchen war es eine nicht alltägliche Aktion. „Einen solchen Einsatz hatten wir in den vergangenen Jahren in Jüchen nicht. Allerdings waren wir im vergangenen Jahr zur Unterstützung in Rommerskirchen angefordert worden, als dort ein Pferd aus einem Pool befreit werden musste“, berichtet Heinz-Dieter Abels. Ein eigenes Pferdehebegeschirr hat die Feuerwehr Jüchen nicht. „Bei Bedarf können wir Hebegeschirre der Feuerwehr Grevenbroich oder etwa auch der Feuerwehr Kaarst nutzen“, sagt Heinz-Dieter Abels. Die Jüchener Feuerwehr verfügt aber über einen speziellen Hebebaum, der vor Ort zusammengebaut wird. Eingesetzt wird das System, „wenn die Drehleiter oder ein anderes Fahrzeug nicht an die Einsatzstelle heranfahren kann“, erläutert der Leiter der Feuerwehr Jüchen.