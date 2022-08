Zur Energiekrise : Warum ein Fernsehteam aus Frankreich in Jüchen drehte

Für die Dreharbeiten zum Thema Energiekrise stand Bürgermeister Harald Zillikens auf dem Jüchener Marktplatz vor der Kamera. Foto: Stadt Jüchen

Jüchen Ein französisches Fernsehteam war zu Gast in Jüchen. Bei ihren Dreharbeiten in Jüchen ging es unter anderem um die Kohleverstromung und das Energiespar-Konzept der Stadt in der Energiekrise.

Die Energiekrise beschäftigt nicht nur Deutschland, sondern auch die europäischen Nachbarn. Am Dienstag, 24. August, besuchte ein Team des öffentlich-rechtlichen französischen Fernsehsenders France5 die Stadt Jüchen. Die Journalistin und ihr Drehteam informierten sich vor Ort für die Sendung „C‘est dans l‘air“ („Es liegt in der Luft“), ein Magazin, zum Thema Energiekrise. Jüchener konnten Dreharbeiten auf dem Markt und im Hallenbad Jüchen erleben.

Weil Frankreich stark auf die Erzeugung von Strom aus Atomkraftwerken setzt, interessierte sich das Team für die Frage, wie Deutschland auch durch Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken die Stromversorgung im Winter sicherstellen will und welche Auswirkungen dies auf den Tagebau Garzweiler haben kann. Zillikens informierte die Gäste über den Tagebau, er sprach auch die Belastungen für die Bürger sowie die Umsiedlungen an. Zudem ging es um den Strukturwandel als Folge des Kohleausstiegs und um den geplanten Restsee, der mit Rheinwasser gefüllt werden soll, das durch den Klimawandel weniger zur Verfügung stehen wird als ursprünglich geplant.

Auch der Zwang zum Energiesparend ist grenzüberschreitend. Die Stadt stellte ihr Einspar-Konzept für den Gas- und Stromverbrauch vor. So wird mit der vorgenommenen Absenkung der Beckentemperatur im Hallenbad auf 28 Grad circa acht Prozent weniger Gas benötigt.

