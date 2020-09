Breitbandversorgung im Stadtgebiet : Telekom beginnt mit dem Glasfaserausbau in Jüchen

Kabel für den Anschluß von Breitband-Internetverbindungen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Jüchen Nicht an allen Orten im Stadtgebiet kommt der Breitbandausbau so in Fahrt, wie von der Stadtverwaltung Jüchen erhofft oder erwartet. Zugleich freut sich Bürgermeister Harald Zillikens, dass wohl alle Schulen in Jüchen ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser in Hochneukirch wurde nochmals verlängert, „allerdings sieht es so aus, dass die notwendigen 40 Prozent nicht erreicht werden können“, meinte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung in der Sitzung des Hauptausschusses über die Breitbandversorgung in Jüchen. Zwei Bürgerinformationsveranstaltungen in der Peter-Bamm-Halle seien nur schlecht besucht gewesen und auch die Ansprache der Hochneukircher Vereine hätte nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. In Gierath/Gubberath und in Garzweiler sei die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser im August gestartet. Anhand der vielen Nachfragen in der Wirtschaftsförderung könne davon ausgegangen werden, dass dort ein größeres Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern besteht.

Für das im Bau befindliche Feuerwehrgerätehaus in Hochneukirch und die geplante Kindertagesstätte an der Gartenstraße werden Anträge auf Anschluss bei der Deutschen Glasfaser gestellt, so die Verwaltung, die außerdem über eine Bautätigkeit der Deutschen Telekom im Stadtgebiet informiert: Die Deutsche Telekom hat mit dem Glasfaserausbau in Jüchen begonnen. Im Rahmen des Bundesförderprogrammes wird sie alle Schulen in Jüchen, das Schloss Dyck, Teile Hochneukirchs und die Ortschaften Kamphausen und Dürselen an das Glasfasernetz anschließen. So wurden bereits Leerrohre in die Gesamtschule und die Grundschule in Hochneukirch gelegt.