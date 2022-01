Freizeitangebote in Jüchen während der Corona-Pandemie : Telefonkette und virtuelle Termine beim Netzwerk

Heinz Schneider begleitet das Seniorennetzwerk. Foto: Berns, Lothar (lber)

Jüchen Das Präsenz-Programm des Seniorennetzwerks 55 ist derzeit auf ein Minimum geschrumpft – wegen Corona. „Bis auf Wandern fallen zurzeit fast alle Präsenz-Veranstaltungen aus. Mit den Ehrenamtlern wird Woche für Woche entschieden, welche Termine stattfinden“, erklärt Heinz Schneider vom Caritasverband, der das Netzwerk begleitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Mit der Corona-Schutzverordnung seit Ende Dezember gelte für alle Netzwerk-Termine 2G (Geimpft oder genesen). „Doch die 2G-Regel hatten wir bereits zuvor erfüllt. Erschwerend kommt nun aber hinzu, dass bei Veranstaltungen in Räumen auch am Sitzplatz die Schutzmaske aufbehalten werden muss“, sagt Schneider. „Das behindert die Kommunikation – insbesondere bei Menschen, die schlechter hören. Viele Teilnehmer tragen gern für kurze Zeit die Maske, möchten sie aber nicht für längere Zeit anlassen.“ Die Folge. „Es kommen weniger Menschen.“ Er hoffe, dass in Zukunft „zumindest Geboosterte am Sitzplatz die Maske abnehmen können“. Und geboostert sei „der Löwenanteil“ der Besucher.

In der ersten Januar-Hälfte seien etwa das Reparatur-Café und die Büchertauschbörse ausgefallen. Auch das für den 15. Januar vorgesehene Samstags-Buffet sei abgesagt. Trotz der Pandemie und ihrer Einschränkungen will das Netzwerk Kontakte zwischen älteren Menschen fördern – auf anderen Wegen. „In diesem Monat wollen wir eine Telefonkette starten, die ersten Interessenten dafür haben wir“, sagt Schneider. Das Prinzip: An jedem Morgen rufen sich die Teilnehmer der Reihe nach für jeweils wenige Minuten an. „So hat jeder zwei Kontakte, als Angerufener und dann als Anrufer.“ Wer mitmachen will, kann sich an Heinz Schneider (02165 912886) wenden.

Zudem wollen sich die Netzwerker wie bereits 2021 wieder vermehrt auf digitale Angebote verlegen. So wird sich das Literaturcafé wieder formieren, der nächste Termin ist am 25. Januar, 17 Uhr, per Zoom. Interessierte können sich bei Anja Peltzer unter 02181 650024 (DRK-Kreisverband) melden.

(cso-)