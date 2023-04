Inklusions-Projekt Eine Chance für Alle beim TC Jüchen

Jüchen · Menschen mit Beeinträchtigungen haben oft keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Ein Projekt in Regie des Jugendhilfeträgers „hoch3“ und des TC Jüchen möchte da abhelfen. Am 16. April soll an der Stadionstraße ein Gastronomieangebot für Menschen mit und ohne Behinderung starten.

06.04.2023, 04:50 Uhr

Sind bereit für den Start von „Genuss inklusiv“ auf dem Areal des TC Jüchen: (v.l.) Lars Gerards, Christian Hormes und Thomas Sablotny. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Carsten Sommerfeld

Jeder Mensch hat Stärken, kann Großartiges leisten – dafür braucht er jedoch eine konkrete Chance. Das ist eine Grundüberzeugung von Thomas Sablotny, Rolf Tietenberg und Lars Gerards – und genau diese Chance wollen die drei Initatoren jetzt Menschen mit Beeinträchtigung bieten. „Genuss inklusiv“ heißt das Kooperationsprojekt des gemeinnützigen Jugendhilfeträgers „hoch3“ – Sablotny ist geschäftsführender Gesellschafter – und des Tennisclubs Jüchen. Am Sonntag, 16. April, soll das Gastronomieangebot auf dem Vereinsgelände starten. Dabei können und sollen ganz selbstverständlich Menschen mit Beeinträchtigung dabei sein – als Gast und beim Service.