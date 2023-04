Die ungewisse Zukunft des Tempels in Hochneukirch Hindu-Götter können nicht einfach umziehen

Die Tage des Tempels in Hochneukirch sind gezählt, ebenso wie die Jahre, in denen das Neujahrsfest, wie zuletzt am 14. April, im Hindutempel an der Hochstraße gefeiert werden kann. Spätestens 2026 soll es den Tempel womöglich dort nicht mehr geben; der Inhaber der Immobilie und des Grundstücks hat Umgestaltungspläne für das Areal. Die schwierige Suche nach einer geeigneten Alternative hat begonnen. Für die große hinduistische Gemeinschaft der in Sri Lanka und in den Nachfolgegenerationen in Deutschland geborenen Tamilen ist nicht nur die Suche nach einem neuen Tempelort ein großes Problem: Darauf weist Raveena Babu, Vorstandsmitglied im Tempelverein, auf Nachfrage unserer Redaktion hin. Denn die im Hochneukircher Tempel fest installierten und geweihten Götterstatuen dürfen weder zerstört noch eingelagert werden, wie die junge praktizierende Hindufrau weiß.