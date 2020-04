Tagebau Garzweiler : Initiative „Schönes Hochneukirch“ warnt vor Besetzungen

Jüchen Die Hochneukircher fürchten, dass Aktivisten in verlassene Häuser ziehen. Sie fordern daher, dass Polizei und RWE-Werksschutz ihre Präsenz verstärken.

Glaubt man der Initiative Schönes Hochneukirch, kommt auf den Ort demnächst einiges zu. Aktivisten aus dem Hambacher Forst ziehen dann in die leerstehenden Häuser in Wanlo, Hochneukirch und Holzweiler ein. In Hochneukirch sei dann vor allem mit Ladendiebstählen und einem „Wochenendtourismus der Besetzer“ zu rechnen.

So zumindest steht es in einer E-Mail, die die Initiative an die Bürgermeister der Städte Jüchen, Erkelenz und Mönchengladbach geschickt hat sowie an Markus Kosma, der bei RWE für den Tagebau Garzweiler zuständig ist. Hierin berufen sich die Hochneukircher auf eine Reportage des Wochenmagazins „Stern“ aus dem Februar und sprechen davon, dass das „linke, aggressive Volk“ in den Ortschaften „ideale Brutvoraussetzungen“ vorfinde. Infrastruktur, Heizung und Wasserversorgung seien ja noch vorhanden. Ein „schönes komfortables Winter-/Frühjahrsquartier“. Um dem vorzubeugen, fordert die Initiative mehrfach tägliche Streifen von Polizei und RWE-Werksschutz.