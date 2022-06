Sturm und Starkregen : Baum auf Auto gestürzt - viele Einsätze in Jüchen

Am frühen Donnerstag Abend rückte die Feuerwehr Jüchen zu 18 Sturm- und Regeneinsätzen aus. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Jüchen Der Sturm, der am Donnerstagabend über Nordrhein-Westfalen zog, hat auch in Jüchen teils starke Schäden verursacht. 18 Einsätze zählte die Feuerwehr schon am frühen Abend.

Von Carsten Sommerfeld

Starker Regen und Sturm sorgten am Donnerstagabend für etliche Feuerwehreinsätze. Gegen 18 Uhr hatte die Jüchener Wehr Vollalarm für alle fünf Einheiten gegeben. „Bis 19.15 Uhr hatten wir 18 Einsätze vor allem im westlichen Stadtgebiet“, berichtet Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels. Auf der Bahnhofsstraße in Hochneukirch war ein Baum auf einen Pkw gestürzt. Menschen wurden nicht verletzt.