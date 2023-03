Jüchen spart Energie in der Krise Stromverbrauch bei Laternen fast halbiert

Wer hat’s gemerkt? Mit nur noch halber Leistung leuchten die Straßenlaternen in Jüchen, soweit sie mit LED ausgestattet sind, in den frühen Abendstunden sowie morgens. Das ist ein Beitrag zum Stromspar-Plan der Stadt in der Energiekrise. Im Rathaus wird eine positive Bilanz gezogen: „Wir waren mit Vertretern von NEW draußen und haben Tests gemacht, die Leistung der LED-Leuchten umgestellt“, berichtet Maximilian Hampel, Leiter des Amtes für Infrastruktur. „Man hat kaum eine Änderung bemerkt. Nach drei, vier Sekunden hat sich das Auge daran gewöhnt.“