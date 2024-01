Mehrere Stadtteile in Jüchen betroffen Stromausfall in Teilen von Jüchen

Kurz nach 13 Uhr gingen am Dienstag, 16. Januar, in Teilen von Jüchen Lichter in Häusern aus, hatten Elektrogeräte plötzlich keinen „Saft“ mehr: Stromausfall. „Die Störung dauerte von 13.03 bis 13.46“ erklärte der Energieversorger NEW auf Anfrage. Ursache sei eine Mittelspannungsstörung gewesen. Die Dauer des Stromausfalls war laut NEW ganz unterschiedlich. Den vollen Zeitraum waren in Jüchen „Teile der Ortschaften Bedburdyck, Gierath und Jüchen“ betroffen gewesen, außerdem Teile von Elsen in Grevenbroich. Für wenige Minuten habe es Stromausfall in den Ortschaften Holz, Spenrath, Hackhausen und Herberath gegeben. „Diese konnten nach kurzer Zeit wieder zugeschaltet werden“, erklärt der Versorger.