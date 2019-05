Planung für die L554n in Jüchen : Land bleibt bei umstrittener Trasse

Planung für die L554n in Jüchen

In Jüchen West wird ein Wohngebiet geplant. Durch die Felder sollte aber ursprünglich auch die Trasse der L354n verlaufen. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Trotz der Ablehnung des Jüchener Stadtrates verfolgt der Landesbetrieb Straßen.NRW die bisherige Planung für die Landstraße 354n weiter.

Hamlets Sein- oder Nichtsein-Frage lautet, übertragen auf Hochneukirch: Soll die L354n vor oder hinter die Autobahn gebaut werden? Eine Bürgerinitiative aus Holz hatte es bekanntlich geschafft, die Politik zum Umdenken zu bewegen. Per Ratsbeschluss wird seither von der Stadt das Anliegen der Bürger befürwortet, die neue Umgehungsstraße hinter die A46 zu bauen, um die befürchtete, erhebliche Verkehrsbelastung für die Holzer Straße und das Wohngebiet zu vermeiden. Kritik gab es zudem an dem weiteren geplanten Trassenverlauf durch das künftige Wohngebiet Jüchen-West. Straßen.NRW plant indes die Trasse vor der A46.

Die „Sinnesänderung“ der Politiker zur L354n hat Bürgermeister Harald Zillikens mittlerweile auch Straßen.NRW mitgeteilt. Denn diese Landstraße müsste von RWE als Wiederherstellungsleistung finanziert, vom Landesbetrieb gebaut werden. FWG-Fraktionschef Gerolf Hommel hatte im Hauptausschuss nachgefragt, ob Straßen.NRW auf die veränderte Situation in Jüchen inzwischen reagiert habe. Der Bürgermeister hatte aber noch keine Antwort. Er hoffe aber, dass sich im nächsten Planungsausschuss am 26. Juni möglicherweise Vertreter von Straßen.NRW und RWE zum Thema L354n einfinden werden. Eine Redaktionsnachfrage bei Straßen.NRW ergab, dass es dort trotz der Ablehnung aus Jüchen „bisher keine überarbeitete Planung“ zur L354n gibt. Auf die Frage, wie und wann Straßen.NRW auf den Ratsbeschluss reagieren werde, informiert eine Sprecherin: „Die Voraussetzung für den Fortgang der Planung ist die Festlegung, wie eine neue L354n in das vorhandene Straßennetz eingebunden werden kann. Eine Einigung über ein Klassifizierungskonzept konnte bislang nicht erzielt werden.“ Straßen.NRW habe der Stadt verschiedene Vorschläge unterbreitet und stehe für weitere Gespräche zur Verfügung.