Absage für Straßenkarneval 2022 : Straßenkarneval in Jüchen fällt der Corona-Pandemie zum Opfer

Karnevalszüge gibt es auch dieses Jahr nicht in Jüchen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Jüchen Keine Züge, keine Kamelle, kein Schunkeln auf den Straßen – zum zweiten Mal fordert die Corona-Pandemie Opfer von den Karnevalisten, die wie schon 2021 den Straßenkarneval in Jüchen abgesagt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Keine Züge, keine Kamelle, kein Schunkeln auf den Straßen – zum zweiten Mal fordert die Corona-Pandemie Opfer von den Karnevalisten, die wie schon 2021 den Straßenkarneval in Jüchen abgesagt haben. „Wir sind traurig, aber die Sicherheit geht vor“, betont Sabine Queck, Vorsitzende von „Jugend en de Bütt“, der Verein ist Organisator des närrischen Umzuges durch Spenrath und Otzenrath mit rund 20 Gruppen, 500 Aktiven und Tausenden Zuschauern. Gern hätten Petra und Dirk Strauch, das Prinzenpaar, für Frohsinn auf den Straßen gesorgt, doch die Pandemie hindert sie zum zweiten Mal daran. „Zunächst hatten wir unsere Zeltveranstaltung und den Zug am Samstag wie gewohnt geplant, Musik und Zelt waren schon bestellt. Wir haben lange überlegt und uns gegen die Veranstaltungen entschieden“, berichtet Queck.

Die Corona-Schutzauflagen, etwa die 2G-Plus-Kontrollen am Eingang, seien für „einen kleinen Verein wie uns kaum zu erfüllen“, sagt Queck. Und: Würden die Jecken am Samstag in Otzenrath ziehen, in Nachbarorten der Straßenkarneval dagegen ausfallen, wären vermutlich etliche Narren aus anderen Stadtteilen gekommen. „Wir wollten nicht, dass unser Zug ein Hotspot wird“, sagt Sabine Queck. „Wir hoffen nun, dass in der nächsten Session alles wieder stattfinden kann.“

Auch in Garzweiler gibt’s wegen Corona einen Totalausfall – das gilt etwa für den Umzug am Karnevalssonntag und für die Sitzung in der Peter-Giesen-Halle. Dabei hätte Frank Schumacher vom Elferrat Garzweiler ein närrisches Jubiläum begehen können: Seit 22 Jahren ist er Sitzungspräsident. „Wir hätten ein Riesen-Problem bei den Einlasskontrollen in der Halle bekommen, zudem hätten wir nur ein Viertel oder ein Drittel der früheren Besucherzahlen hinein lassen können“, begründet Schumacher die Absage. Schade sei es auch um den Umzug, der erstmals 2019 unter Leitung von Eric Schumacher am Markt startete und dann nach Garzweiler zog. Die neue Zugstrecke sei „ein Riesen-Erfolg, wir hatten Zuschauer ohne Ende“, sagt Frank Schumacher.

Ungewiss ist aber, wie es mit dem Elferrat Garzweiler weitergeht. „Wir sind nur 16 Aktive, viele von uns sind älter. Zehn möchten aufhören, sechs Mann wollen weitermachen“, berichtet der Sitzungspräsident. „Nach Aschermittwoch werden wir besprechen, wie es weiter geht.“ Frank Schumacher, selbst eingefleischter Karnevalist, ist aber optimistisch, dass der Elferrat weiter Bestand haben wird. „Es gibt Leute, die bei uns neu mitmachen möchten“. Im Jahr 2023 besteht der Elferrat immerhin 50 Jahre.

Auch die Hochneukircher werden ihr Jeck-Sein im Herzen bewahren, aber nicht bei Events im Ort ausleben. Altweiber im Festzelt und die große Kindersitzung in der Peter-Bamm-Halle sind abgesagt. „Wir hätten nur circa 200 Menschen in die Halle hinein lassen können, der Aufwand wäre zu groß“, sagt Hermann Bongen, Präsident der Karnevalsgesellschaft Nökerscher Jecke. „Für die Kinder ist es am schlimmsten“, erklärt er zum Pandemie-bedingten Ausfall.