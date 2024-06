Angebote im Jubiläumsjahr Ein Vierteljahrhundert Stiftung Schloss Dyck

In den vergangenen 25 Jahren hat die Stiftung Schloss Dyck an der Erfüllung dieser Aufgabe gearbeitet: Neben dem Ausrichten großer Veranstaltungen werde auch der reguläre Betrieb von Schloss, Ausstellungen, Park und Gärten weiterhin ausgebaut, so die Stiftung. Dafür wurden im Schloss Dauer- und Wechselausstellungen zur Schlossgeschichte und Gartenkultur eingerichtet. Einige Räume des Ostflügels sind heute als museale Einrichtung für jeden zugänglich, die eine Zeitreise ins 17. bis 19. Jahrhundert und in die Moderne gewähren: Während historische Exponate von vergangenen Zeiten erzählen, geben moderne Interpretationen Einblicke in zeitgenössische Gartenkunst und Landschaftskultur.