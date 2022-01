Sternsinger in Jüchen : Segensspruch in Geschäften statt an der Haustür

Jüchen Wie bereits 2021 werden auch in diesem Jahr fast keine Sternsinger in Jüchen mit dem Segensspruch von Tür zu Tür ziehen. Was stattdessen geplant ist.

In Jüchen liegen die Segens-Aufkleber in der Kirche und im gemeinsamen Pfarramt, in Bäckerei Weyers im Rewe-Markt, bei Papyrossa am Markt, in der Raiffeisenbank und in der Sparkasse aus. In Bedburdyck sind sie in der Kirche, Bücherei, Bäckerei Lenders und bei Schneider Landmarkt zu finden. In Damm können die Aufkleber bei Braß und im Klosterladen abgeholt werden, In Aldenhoven zu Gottesdienstzeiten in der Kapelle. In Neuenhoven werden die Aufkleber nach dem Gottesdienst am 16. Januar in der Kirche sowie in Schlich an der Kapelle ausgegeben. In der Pfarre St. Pantaleon kann nach den Messen in der Kirche gespendet werden. Spenden und der Erhalt der Aufkleber sind zudem bis Freitag, 7. Januar, im Pfarrbüro an der Hochstraße in Hochneukirch möglich. In Otzenrath werden die Spenden heute, 5. August, im Kapellenbüro (von 10 bis 12 Uhr) angenommen.