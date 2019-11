Bildung : Die Schülerzahlen in Jüchen steigen

Jüchen Vor allem in den Jüchener Grundschulen steigen die Anmeldezahlen. Der Standort Otzenrath wird wohl erweitert werden müssen. In Gymnasium und Gesamtschule nähern sich die Schülerzahlen bald der 800er-Marke.

Steigende Zahlen gibt es in den Jüchener Grundschulen: Besuchen in diesem Schuljahr insgesamt 213 Kinder die ersten Klassen in der GGS Jüchen, In den Weiden, an den Standorten Hochneukirch und Otzenrath sowie und in Gierath und Bedburdyck, so sind jetzt zum nächsten Schuljahr insgesamt 233 Jungen und Mädchen angemeldet worden. Der Hauptanteil fällt mit 83 Neunanmeldungen auf die GGS Hochneukirch-Otzenrath, gefolgt von 73 für die GGS Jüchen und 67 an der Lindenschule in Gierath und Bedburdyck. Die Stadtverwaltung sieht bereits Handlungsbedarf, das Schulgebäude in Otzenrath zu erweitern, um dort eine Zweizügigkeit zu ermöglichen, wie es mehrfach in den Fachauschüssen anklang und von einer Elterninitiative auch bereits gefordert wird.