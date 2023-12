Mehr Schutz vor Wasserfluten Starkregen-Analyse für ganz Jüchen in Arbeit

Auf die 230 Meter lange Spundwand, die bei Starkregen Am Broicher Weg die Fluten von den Hängen vor Bedburdyck stoppen soll, müssen die Bedburdycker noch etwas warten. Das wurde jetzt im Betriebsausschuss deutlich. CDU-Ratsherr Gerd Kuska hatte in der Sitzung am Mittwochabend nachgehakt, warum die abschließende Behandlung des Bauprojekts nicht wie geplant auf der Tagesordnung stehe. „Da besteht Not, in den vergangenen Jahren hatten wir zwei Mal bei Starkregen Überflutungen in Bedburdyck gehabt“, mahnte Kuska zu raschem Handeln.