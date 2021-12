Bericht der Wirtschaftsförderung in Jüchen : Firmen haben Pandemie laut Stadt bisher gut überstanden

Bericht der Wirtschaftsförderung in Jüchen

Laut Stadt haben die Unternehmen in jüchen insgesamt die Pandemie gut überstanden, im Bild links das Gewerbegebiet am Jüchener Ortsrand. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Die Corona-Pandemie belastet nicht nur Familien, sondern auch Jüchener Unternehmen. Nach der Erkenntnis der Stadtverwaltung haben die Unternehmen in Jüchen aber „die Corona-Pandemie bisher gut überstanden“. So heißt es im Bericht der Wirtschaftsförderung.

So sei „die Zahl der Gewerbemeldungen kein Indiz für einen Konjunktureinbruch“. Im Jahr 2020, dem ersten Corona-Jahr, standen den insgesamt 161 Gewerbeanmeldungen 145 Gewerbeabmeldungen gegenüber – die Zahl der Unternehmen war damit leicht gestiegen, und dieser Trend setzte sich 2021 fort. Bislang habe es bereits 151 Gewerbeanmeldungen gegeben, demgegenüber standen lediglich 91 Abmeldungen.

Laut der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen von November 2020 bis November 2021 von 516 auf 483 gesunken. In Gesprächen mit Unternehmen haben diese laut Stadt zwar Umsatzeinbrüche angeführt, diese seien aber in der Regel nicht existenzbedrohend. „Insbesondere Unternehmen in der Wertschöpfungskette des Einzelhandels und der Gastronomie haben die Auswirkungen der verschiedenen Lockdowns gespürt“, erklärt die Stadt.