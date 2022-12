Stadtrat in Jüchen Rederecht und Sirene beschäftigen Politiker

Der Sirenenstandort in Schaan sei nicht willkürlich gewählt worden, sondern in Absprache zwischen der Feuerwehr und den zuständigen Ämtern, erläuterte Bürgermeister Harald Zillikens. Der Standort in Schaan sei eine städtische Liegenschaft und „aufgrund der zentralen Lage, der jederzeitigen Zugänglichkeit, der einhergehenden gleichmäßigen Schallausbreitung und mangels einer fehlenden Grundstücksalternative aus Sicht der Feuerwehr ohne Alternative“, meinte Zillikens zu dieser Mastsirene. Eine Verlagerung in den Bereich der Glascontainer, wie vom Heimatverein anregt, käme daher nicht in Frage.