Ergebnis des Stadtradelns : Jüchen kreisweit nur auf drittletztem Platz

Jüchen Stadt und Radfreunde sprechen dennoch von Erfolg: Die Zahl der Teilnehmer und der gefahrenen Kilometer hat sich mehr als verdoppelt. Der Rhein-Kreis Neuss liegt insgesamt bundesweit auf dem ersten Platz.

Alles eine Frage der Perspektive: Als „vollen Erfolg“ bezeichnet die Stadt das Ergebnis des Stadtradelns 2020, bei dem Bürger in die Pedale treten und ihre Kilometer bis zum 2. Juli online melden sollten. Tatsächlich machten in Jüchen fast 200 Radler mit, ein Anstieg um mehr als 250 Prozent. Die Zahl der gestrampelten Kilometer verdoppelte sich auf 50.113: Doch im Vergleich der Kreiskommunen kommt Jüchen nur auf den sechsten und damit drittletzten Rang vor Rommerskirchen und Grevenbroich. Statistisch gesehen hat jeder Jüchener 2,14 Kilometer für die Aktion zurückgelegt, fast genau so viel wie Meerbusch (2,15), aber deutlich mehr als Rommerskirchen (1,61) und Schlusslicht Grevenbroich (0,95). Luft nach oben bleibt reichlich: Die Dormagener meldeten 307.317 Kilometer, 4,77 je Einwohner.