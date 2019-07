Freizeit in Jüchen : Die Sommersause wird am 7. Juli zum ersten Stadtfest

Jüchen Von 12 bis 18 Uhr gibt es Stände und ein Bühnenprogramm, gleichzeitig startet der Niederrheinische Radwandertag ab 10 Uhr auf dem Marktplatz.

Bereits zum fünften Mal findet in diesem Jahr die Jüchener Sommersause statt. Doch es wird jetzt zum ersten Mal am 7. Juni als Stadtfest ausgerichtet, wie die Stadtverwaltung betont. Von 12 bis 18 Uhr gibt es Stände und ein Bühnenprogramm, gleichzeitig startet der Niederrheinische Radwandertag ab 10 Uhr auf dem Marktplatz. Im Fokus der Veranstaltung stehen wieder die Familien. Neben einem Surf-Simulator haben Kinder die Möglichkeit, sich beim Klettern zu probieren oder ihr Glück am Glücksrad zu versuchen. Die Polizei ist mit der Fahrräder-Codierung mit am Start, RWE bietet Tagebaurundfahrten an. Und es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag mit einer Geschäfterallye: Zur Teilnahme ist lediglich das Sammeln von Stempel bei den teilnehmenden Gewerbetreibenden erforderlich. Für musikalische Unterhaltung sorgen auf der Bühne die Düsseldorfer Band „Gentle Bandits“, Daniel März mit seinem Gitarren-Ensemble und „Mr. T“. Auch zahlreiche ortsansässige Vereine, der TV Jüchen, der ADFC, die Radsportfreunde Jüchen und das Fitnessstudio CORe-Fitness werden ihr Spektrum präsentieren. zwischen dem Markt und dem Rewe-Center findet vor dem Haus Maria Frieden der „Rollatortag“ statt. Dort können die älteren Besucher die Gelegenheit zu einem Technik-Check nutzen, bei dem die Tauglichkeit und Verkehrssicherheit des Rollators überprüft werden. Und es gibt einen Hindernisparcours.