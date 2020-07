Hochneukirch : Stadtalarm – Hausanbau steht in Flammen

Einsatzort war die Rheydter Straße. Foto: Feuerwehr Jüchen

Hochneukirch Alle Einheiten der Feuerwehr Jüchen waren am Mittwochmittag alarmiert worden: An der Rheydter Straße in Hochneukirch stand der Anbau eines Einfamilienhauses in Flammen, das Feuer drohte auf zwei weitere Häuser überzugreifen.

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Gegen 12.15 Uhr begann der Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Stadtalarm wurde ausgelöst. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Rheydter Straße brannte der Anbau eines Einfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten auf einen im Anbau befindlichen Tank mit 3000 Litern Heizöl und auf zwei Nachbarhäuser überzugreifen“, erläutert Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels.

Die Bewohner des Hauses seien, als die Wehr eintraf, bereits draußen gewesen, zwei weitere Häuser seien evakuiert worden. Verletzt worden sei kein Bewohner, so Abels.